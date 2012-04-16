Между Украиной и Беларусью разгорелся конфликт из-за Шацких озер

По мнению украинских ученых, освоение белорусского мелового месторождения «Хотиславское» крайне негативно влияет на уровень воды в Шацких озерах, в которые входит и уникальное озеро Свитязь, сообщает ТСН.

Специалисты считают, что в результате разработки этого белорусского карьера Шацкие озера могут обмелеть и вовсе исчезнуть.

Поэтому, по мнению ученых, есть основания говорить о нарушении Минском ряда международных конвенций, запрещающих действия, которые могут привести к изменению экологии.

Белорусские власти, со своей стороны, заявляет, что все риски от добычи мела в карьере учтены и минимизированы.

Раз, два, три… будем чудо выбирать

Депутат от БЮТ Виктор Олийнык уже направил на имя премьера Николая Азарова запрос с предложением создать специальную государственную экспертную комиссию для изучения последствий этого процесса.

Хотиславское месторождение расположено в 30 километрах от Шацких озер и около государственной границы Беларуси и Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что месторождение стройматериалов «Хотиславское» расположено в Брестской области Беларуси, в южной части бассейна реки Мухавец, вблизи поселка Малорита в 300 метрах от границы с Украиной (Волынская область). Как планируется, это месторождение будет сырьевой базой завода по производству силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона, негашеной извести и тонкодисперсного мела.

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