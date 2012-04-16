Адвокат: суд откажет Украине в выдаче Авакова

{1-} Защита экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова считает, что итальянский суд откажет Украине в его экстрадиции. Об этом сообщил итальянский адвокат Авакова Коррадо Оливьеро, которого цитирует председатель Христианского общества итальянцев в Италии Олесь Городецкий.

Он рассказал, что «Аваков в данный момент является свободным человеком, который ожидает решения суда о его экстрадиции, он не имеет никакого ограничения личной свободы», сообщает УНИАН.

Комментируя заявление украинской Генпрокуратуры относительно пребывания экс-губернатора под домашним арестом, Оливьеро заявил: «Эта новость является абсолютно фальшивой».

«Хочу подчеркнуть, что только судья компетентен в вопросе ограничения свободы, и он его освободил из-под стражи, не наложив никакого ограничения», - сказал он.

Адвокат также процитировал резолютивную часть решения Римского суда: «Суд отзывает меру пресечения содержание под стражей, которая была применена к Авакову Арсену, личные данные которого указаны выше, постановив его освободить, если он не заключен по другому делу».

«Как видите - нет никакого упоминания о домашнем аресте», - добавил он.

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Оливьеро уточнил, что Италия должна «перевести документы, поступившие из Украины, на итальянский язык специалистами в Министерстве юстиции, после чего министерство направляет эти документы в римский апелляционный суд и начинается судебный процесс, в котором будет также представлено адвокатом государство Украина».

«Я прогнозирую, что будет отказ в экстрадиции, потому что уже в этом решении суда изложены определенные принципы на основе которых можно предвидеть отказ в экстрадиции», - подытожил он.

Ранее «Главред» сообщал, что Аваков намерен принять участие в будущих парламентских выборах. «Я буду принимать участие в выборном процессе. Никаких проблем баллотироваться в составе, скажем, партийного списка, у меня на сегодняшний день нет», – сказал он.

«Потому что я на сегодня гражданин Украины без всяких ограничений и изъятий. Я не имею никакого политического убежища, я не имею никаких иных позиций. Я нахожусь за рубежом в командировке», – заявил Аваков.

фото: avakov.com

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