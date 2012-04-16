Россия опасается провокаций со стороны Грузии

{1-}МИД России обвинил Грузию в грубом нарушении Договора по открытому небу, регламентирующего наблюдательные полеты над территорией друг друга для повышения доверия.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Александра Лукашевича в связи с решением Грузии по Договору по открытому небу, сообщает УНИАН.
«На днях на официальном сайте МИД Грузии было размещено заявление о принятом грузинской стороной решении «прекратить выполнение ее обязательств в отношении Российской Федерации по Договору по открытому небу». В качестве обоснования этого шага Тбилиси ссылается на установленные Россией (в соответствии с пунктом 2 раздела 2 статьи VI указанного Договора) ограничения на осуществление наблюдательных полетов вдоль границ с Южной Осетией и Абхазией, которые не являются его участниками», - отметил Лукашевич.
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Он подчеркнул, что в практическом плане принятое грузинской стороной решение означает, что Грузия не будет допускать проведения над своей территорией наблюдательных полетов с участием Российской Федерации.
Представитель МИД РФ заявил, что упомянутое решение Тбилиси является грубым нарушением Договора по открытому небу.
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«Действия грузинской стороны ведут к нарушению прав Российской Федерации по Договору и создают опасный прецедент, который, вкупе с непростой ситуацией, сложившейся в последнее время в Консультативной комиссии по открытому небу, может привести к развалу ДОН», - сказал Лукашевич.
По его мнению, действия грузинской стороны являются типичным примером недобросовестной политизации вопросов международного сотрудничества.
Ранее «Главред» сообщал, что российский МИД рекомендовал жителям страны воздерживаться от посещения Грузии в связи с отсутствием там условий для безопасности россиян.
фото: trud.ru
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