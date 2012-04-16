Янукович подписал выделение денег на свои социнициативы

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Президент Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год», сообщает пресс-служба главы государства.

«Этим законом предусмотрены дополнительные расходы общего фонда государственного бюджета Украины на реализацию социальных инициатив главы государства, что даст возможность принять меры по преодолению бедности и решить другие острые проблемы», - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, 12 апреля Верховная Рада внесла предложенные правительством изменения в Госбюджет на 2012 год по реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича.

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За соответствующий закон проголосовали 271 депутат из 400. Не голосовала за законопроект только фракция «БЮТ-Батькивщина». Документ поддержали 188 депутатов фракции Партии регионов, 11 – от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», 24 – от Компартии, 18 – от фракции Народной партии, 19 – от группы «Реформы ради будущего» и 11 внефракционных депутатов.

Представляя проект поправок в Госбюджет, первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский согласился с предложениями Бюджетного комитета к нему. Согласно им, предложено увеличить доходы на 453,76 млн грн, которые должны принести дополнительные поступления ввозной пошлины.

Эти расходы комитет предложил направить, преимущественно, на субвенции местным бюджетам - 295,9 млн грн, а также на поддержку национальных театров – 30 млн грн, расходы развития ВУЗов – 30,7 млн грн, информационно-аналитическое обеспечение координационной деятельности в сфере нацбезопасности и обороны – 30 млн грн, формирование судейского корпуса – 15 млн грн.

Помимо того, в бюджетной программе осуществления Киевом функций столицы комитет предложил 500 млн грн расходов развития направить на расходы потребления.

Как сообщалось, правительство Украины предложило Верховной Раде увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2012 год на 33,35 млрд грн – соответственно до 366,17 млрд грн и 391,36 млрд грн, не меняя предельный размер дефицита.

Согласно проекту поправок в госбюджет (№10317), внесенному Кабмином в парламент 9 апреля и обнародованному 10 апреля, доходы общего фонда, в частности, намечено увеличить на 28,8 млрд грн.

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