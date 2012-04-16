Янукович поздравил папу Римского с 85-летием

{1-} Президент Виктор Янукович поздравил папу Римского Бенедикта XVI по случаю седьмой годовщины избрания на папский престол, а также с его 85-летием.

«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с седьмой годовщиной Вашего избрания на папский престол. Годы вашего понтификата ярко свидетельствуют о неустанной деятельности по защите христианских ценностей, укрепления мира между народами и углубления межконфессионального диалога», - отметил Янукович, о чем сообщает пресс-служба главы государства.

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Он особо отметил достигнутый за это время высокий уровень сотрудничества между Украиной и святым престолом как в двусторонних взаимоотношениях, так и в рамках международных организаций.

Также Президент поздравил Бенедикта XVI с 85-летием и пожелал щедрого Божьего благословения в служении на благо Церкви и всего мира, духовных и телесных сил на долгие годы жизни.

фото: credoindeum.ru

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