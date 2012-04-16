В Европейском суде признали расстрел под Катынью военным преступлением

Массовый расстрел польских военнослужащих под Катынью в 1940 году является военным преступлением. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вердикте Европейского суда по правам человека.

«Военные преступления не имеют срока давности, — пишет ИТАР-ТАСС.

«Вместе с тем, Европейский суд не обнаружил каких-либо новых свидетельств или доказательств, которые могли бы возложить обязанность на российские власти возобновить расследование».

Таким образом, Европейский суд установил, что рассмотрение жалобы о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека выходит за пределы его компетенции. Другими словами, в Страсбурге отказались оценивать эффективность расследования, проведенного российскими властями в 1990-2004 годах по катынскому преступлению.

СПРАВКА. Катынский лес в Смоленской области – самое известное из захоронений поляков, расстрелянных НКВД в 1940 году. Здесь похоронено около 4 тысяч человек. Аналогичные расправы происходили и в других местах на территории современных России, Белоруссии и Украины.

Советские власти долгие годы скрывали правду о произошедшем в Катыни и утверждали, что польских офицеров убили немцы после нападения на СССР.

Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», которое признает массовый расстрел польских граждан в Катыни преступлением сталинского режима.

В заявлении, подготовленном думскими комитетами по международным делам, по делам СНГ и по делам ветеранов, говорится, что депутаты решительно осуждают расстрел поляков под Катынью в 1940 году и признают трагедию преступлением тоталитарного режима Сталина.

В документе отмечается, что публикация материалов, которые долгое время хранились в секретных архивах, «не только раскрывает масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствует, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

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