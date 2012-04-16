Суд над украинцами, задержанными в Ливии, продолжится 1 мая

1 мая Верховный суд Ливии продолжит рассмотрение дела о пособничестве режиму бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, по которому в качестве обвиняемых проходит группа украинцев, сообщает пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

По его информации, 16 апреля в Триполи прошло третье заседание по делу задержанных украинцев. На нем присутствовали все задержанные граждане Украины, посол Украины в Ливии и консул, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Дикусарова, сторона обвинения в очередной раз зачитала обвинение украинцам и спросила, согласны ли задержанные с ним. «Все граждане Украины отвергли свою вину и не согласились с обвинением», - сообщил пресс-секретарь МИД.

Он отметил, что в ходе заседания сторона обвинения попросила суд перенести рассмотрение этого дела в связи с необходимостью привлечь дополнительные материалы. С этой же просьбой к суду обратились и адвокаты задержанных, мотивируя свое желание тем, что им необходимо время на изучение материалов дела.

«Таким образом, следующее судебное заседание по делу задержанных украинцев пройдет 1 мая», - сообщил пресс-секретарь МИД.

По его словам, столь длительный разрыв во времени связан еще и с тем, что по ливийской практике судебные заседания могут проходить в первые три недели месяца.

По информации МИД, все граждане Украины чувствуют себя удовлетворительно, 17 апреля их навестят представители посольства.

Как сообщалось, в сентябре 2011 года стало известно о задержании в Ливии более 20 украинцев – гражданских специалистов, прибывших для работы на объектах ливийской нефтяной промышленности. Более полугода ливийские повстанцы держали украинцев под арестом, несмотря на то, что их вина не была не доказана.

В марте 2012 года трое граждан Украины усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные и далее удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

В настоящее время в Ливии происходит судебный процесс. Всего перед судом предстанет 25 человек, в числе которых, кроме украинцев, граждане России и Беларуси.

Суд начался 4 апреля в Триполи. Всей группе предъявлено обвинение в восстановлении военной техники, которая якобы использовалась режимом Каддафи для «уничтожения ливийского народа».

видео: ictv.ua

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