Янукович встретился с королем Иордании с глазу на глаз

{1-} В столице Королевства Иордании – Аммане началась встреча Президента Виктора Януковича и короля Абдаллы ІІ в формате «с глазу на глаз».

Об этом сообщает пресс-служб главы государства.

Пресс-служба также напомнила, что Янукович прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство и его визит продолжится до 17 апреля.

Янукович проведет встречи не только с королем Абдаллой ІІ, но и главой правительства страны Ауном аль-Хасавне, а также руководством парламента Иордании.

Глава государства планирует обсудить актуальные вопросы украинско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической отрасли, инвестиционной и др.

Также запланировано подписание двусторонних документов в сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной областях.

Кроме того, Янукович посетит украинско-иорданский бизнес-форум.

Ранее «Главред» сообщал, что Абдалла ІІ в 2011 году посетил Киев, тогда были подписаны соглашение между Министерствами обороны двух стран о военном сотрудничестве и межправительственное соглашение в сфере здравоохранения и медицинской науки.

фото: president.gov.ua

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