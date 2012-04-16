Азаров рассказал, как Янукович продавит в Раде закон о «налоге на богатство»

{1-} Украинский премьер Николай Азаров заявил, что Президент Виктор Янукович и правительство, используя свой политический авторитет, будут добиваться принятия Верховной Радой закона о «налоге на богатство».

Об этом Азаров сказал в воскресенье, 15 апреля, в эфире телеканала ICTV, комментируя перспективы принятия этого закона народными депутатами, большинство их которых - богатые люди и используют предметы роскоши, сообщает УНИАН.

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«Будем использовать весь свой политический авторитет. Политический авторитет Президента, который настаивает на таком законе, политический вес правительства, и будем продавливать этот закон», - сказал Азаров.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на роскошь. При этом самые богатые люди Украины готовы его платить.

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