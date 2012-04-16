Хиллари Клинтон после «Саммита Америк» выпила пива и станцевала

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Госсекретарь США Хиллари Клинтон во время рабочих поездок за границу находит время не только для деловых встреч, но и для отдыха. Так, фотографам удалось сделать снимки бывшей первой леди США, расслабляющейся в клубе колумбийского города Картахена, где 15 апреля завершился «Саммит Америк».

На фотографиях Клинтон запечатлена в баре «Гавана». На одном из кадров госсекретарь, одетая в довольно консервативный черный наряд, широко улыбаясь, «зажигает» на танцполе, на другом - пробует местное пиво. Как пишет газета «Нью-Йорк дейли ньюс», персонал клуба отметил, что дипломат, которую в заведении сопровождала охрана, танцевала под колумбийскую живую музыку.

Официант, обслуживавший столик шефа американской дипломатии, рассказал, что Клинтон отдыхала с большой компанией - порядка 10 человек, которые оставили довольно щедрые чаевые - 40 долларов. Впрочем, госсекретарь пробыла в «Гаване» недолго - около получаса, передает ИТАР-ТАСС.

«Саммит Америк» завершился в этом году без подписания итоговой декларации: одной из причин стали разногласия по вопросам между Аргентиной и Великобританией в споре за Фолклендские (Мальвинские) острова. Из-за этого президент Аргентины Кристина Киршнер даже покинула форум досрочно.

Война за спорные острова между Аргентиной и Великобританией началась 2 апреля 1982 года и продлилась 74 дня, окончившись победой Великобритании. В ходе военных действий погибли 649 аргентинских военных, 1188 человек получили ранения. Англичане потеряли 258 человек убитыми, ранены были 777 человек.

Вторым спорным вопросом стало участие в «Саммите Америк» Кубы.

На участии Острова свободы в форуме настаивали страны Боливарианского альянса для народов Америк (ALBA). Президент Эквадора Рафаэль Корреа даже предложил государствам, входящим в блок, игнорировать встречу, если Кубу на нее не пригласят, и в итоге сам отказался от поездки. Однако против участия Кубы в форуме резко возражали США: по мнению Вашингтона, для того чтобы участвовать в форуме, Куба должна сперва улучшить ситуацию с политическими свободами в стране.

«Саммит Америк» — организуемая под эгидой Организации американских государств встреча глав государств и правительств Америки, которая проводится в одном из городов двух материков с целью формирования общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем.

Фото: TMZ.com

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