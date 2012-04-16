По делу об оргиях Берлускони арестован журналист

16 апреля 2012, 16:10

16 апреля, европейские СМИ вновь вспомнили о деле бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони  в связи с арестом в римском аэропорту итальянского журналиста Вальтера Лавитолы, имевшего некоторое отношение к скандалу по поводу «оргий» экс-главы правительства Италии.

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Лавитола был арестован в аэропорту имени Леонардо Да Винчи сразу после прибытия из Буэнос-Айреса. Журналист длительное время скрывался в Аргентине после того, как в сентябре 2011 года итальянской прокуратурой был выдан ордер на его арест, пишет Newsru.co.il

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Вальтер Лавитола подозревается в том, что выступал в качестве «финансового посредника» между Берлускони и супружеской парой (Жанпаоло Тарантини и Анжела Девенуто), владеющей компанией, которая поставляла женщин легкого поведения на виллу премьера.

Первоначально следствие проверяло версию, согласно которой Тарантини и Девенуто шантажировали Берлускони и требовали с него за неразглашение информации о его сексуальных развлечениях более полумиллиона евро. Но позже прокуратура отказалась от этих обвинений и сосредоточилась на вопросе: знал ли премьер-министр, что молодые женщины, которых «поставляла» фирма Тарантини, являются профессиональными проститутками.

По версии следствия, именно Вальтер Лавитола должен был передать наличные деньги Тарантини за то, чтобы он свидетельствовал, что Берлускони не знал, что ему на виллу доставляли «жриц любви».

Как полагают правоохранительные органы, Берлускони передавал через приближенного к нему журналиста некие гарантии поддержки бизнеса Тарантини, если он и его жена будут давать «нужные» показания.

Арест Лавитолы и его показания могут придать новый импульс «делу Берлускони», о котором в Италии уже начали забывать.

фото:premier.gov.ru

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