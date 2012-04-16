Саудовская Аравия объявила войну геям и эмо

В Саудовской Аравии запретила подросткам-гомосексуалистам, приверженцам субкультуры эмо и девушкам, предпочитающим мальчиковый стиль одежды, посещать школы и вузы страны. Следить за выполнением распоряжения будет комиссия по содействию добродетели и борьбе с грехом – полиция нравов страны.

Как сообщают местные СМИ, соответствующие распоряжения направлены во все общественные школы и университеты. Цель этой меры - дать отпор феномену, популяризацией которого занимаются некоторые интернет-сайты, - сообщает Newsru.co.il

В то же время, из публикации неясно, смогут ли школьники и студенты вернуться к учебе, если откажутся от стиля одежды, который власти страны считают вредоносным. В ней отмечается, что распоряжение, поступившее из верхних эшелонов власти в стране, вступает в силу немедленно.

В последнее время Саудовская Аравия ужесточила контроль за соблюдением законов шариата. В стране запрещено отмечать день Святого Валентина, запрещены концерты для смешанной публики. Полиция нравов также следит за тем, чтобы женщины с соблазнительными глазами не демонстрировали их на публике.

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