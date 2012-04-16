Посол Франции приедет на суд к Тимошенко

{1-} Французский посол по правам человека Франсуа Зимере посетит процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко и запросил встречу с ней, говорится в коммюнике МИД Франции.

«Посол по правам человека Франсуа Зимере совершит поездку на Украину 18 и 19 апреля. В рамках командировки он встретится с омбудсменом по вопросу соблюдения основных прав и будет присутствовать на первом слушании по делу Тимошенко в Харькове. Посол запросил встречу с Тимошенко», - цитирует министерство РИА Новости.

Посол Франции приедет в колонию к Тимошенко

Париж вновь призывает украинское правительство «соблюдать права человека и международные обязательства, взятые на себя перед Советом Европы, а также на саммите ЕС-Украина в декабре 2011 года».

Напомним, что Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ, сейчас она отбывает наказание в женской колонии в Харькове. В конце марта в Киевский районный суд Харькова было передано второе дело против Тимошенко, которое касается ее деятельности во главе ЕЭСУ. Она подозревается в финансовых махинациях, заседание суда состоится 19 апреля.

Ранее «Главред» сообщал, что в начале 2012 года посол Франции уже приезжал в Украину и намерен был встретиться с находящейся в Качановской колонии Тимошенко. Однако ему было отказано в просьбе.

фото: most-kharkov.info

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