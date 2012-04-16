Янукович встретится с Путиным до инаугурации

{1-} Президент Виктор Янукович встретится с избранным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще до его инаугурации 7 мая.
Об этом глава Украинского государства сообщил в интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.
Янукович напомнил, что в воскресенье, 15 апреля, разговаривал по телефону с Путиным. По его словам, они обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили вопросы сотрудничества.
«Мы обсудили пакет наших двусторонних вопросов, в том числе договорились в ближайшее время встретиться еще до инаугурации», - сказал Янукович.
Отвечая на вопрос относительно перспектив газовых переговоров, Янукович заметил, что работа, проведенная Украиной и Россией в прошлом году, сыграла позитивную роль в развитии экономики двух стран.
«Остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса», - сказал он.
Януковича на инагурации Путина не ждут - СМИ
Ранее «Главред» сообща, что инаугурация Путина обойдется в 26 млн рублей. На ней из холодных закусок предусмотрен морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, оригинальный салат из морепродуктов с пюре авокадо.
В качестве горячей закуски предполагается жареный камчатский краб с мини-рататуем и капучино из кокосового молока. На горячее могут подать стейк из осетрины, фаршированный мини-овощами с соусом шампань. Кроме морса и других прохладительных напитков предусмотрены водка Kremlin российского производства, коньяк Kremlin десятилетней выдержки (тоже производство России), вино белое Pinot Aligote Selection Chateau le Grand Vostok, 2009 (Россия), шампанское коллекционное «Абрау-Дюрсо», 2008 (Россия).
фото: president.gov.ua
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