Мать Брейвика освобождена от дачи показаний

{1-} Окружной суд Осло принял решение освободить Венке Брейвик - мать Андерса Брейвика, обвиняемого в терроризме, от дачи показаний по состоянию здоровья, сообщила в понедельник, 16 апреля, журналистам представитель суда.

Его мать до последних дней значилась в списке свидетелей, однако в последний момент попросила освободить ее от участия в судебном процессе, сообщает РИА Новости.

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«Она освобождена от дачи свидетельских показаний по состоянию здоровья. Это решение суд принял накануне процесса», - сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что мать Брейвика попала в больницу сразу после ареста сына.

Ранее «Главред» сообщал, что она помогала сыну легализовать деньги, полученные от продажи фальшивых дипломов, в чем она призналась в ходе одного из допросов.

Андерс Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где обвиняемый расстрелял 69 человек.

фото: timesofmalta.com

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