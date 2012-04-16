Янукович: поеду на инаугурацию Путина, если официально пригласят

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что обязательно поедет на инаугурацию президента России Владимира Путина, если получит официальное приглашение.

Об этом глава Украинского государства заявил журналистам в Аммане, где он находится с официальным деловым визитом, сообщает Укринформ.

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«Если будет официальное приглашение на инаугурацию, безусловно, я приеду в Москву. Пока еще мы его не получили официально, хотя неофициально такой разговор состоялся между нашими внешнеполитическими ведомствами», - сказал Янукович.

Глава государства напомнил, что состоялся телефонный разговор с Президентом РФ, во время которого он поздравил Путина с Пасхой. Кроме того, они обсудили пакет актуальных двусторонних вопросов.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович намерен встретиться с Путиным еще до цереремонии инагурации 7 мая.

фото: president.gov.ua

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