Янукович: поеду на инаугурацию Путина, если официально пригласят

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что обязательно поедет на инаугурацию президента России Владимира Путина, если получит официальное приглашение.
Об этом глава Украинского государства заявил журналистам в Аммане, где он находится с официальным деловым визитом, сообщает Укринформ.
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«Если будет официальное приглашение на инаугурацию, безусловно, я приеду в Москву. Пока еще мы его не получили официально, хотя неофициально такой разговор состоялся между нашими внешнеполитическими ведомствами», - сказал Янукович.
Глава государства напомнил, что состоялся телефонный разговор с Президентом РФ, во время которого он поздравил Путина с Пасхой. Кроме того, они обсудили пакет актуальных двусторонних вопросов.
Ранее «Главред» сообщал, что Янукович намерен встретиться с Путиным еще до цереремонии инагурации 7 мая.
фото: president.gov.ua
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