В Севастополе страус гоняет бродячих собак

{1-} В севастопольском эко-парке «Лукоморье» с осени 2011 года живет австралийский страус эму по кличке Малыш. Птица любит детей, но ревностно охраняет свою территорию от стай бродячих собак.

Страусу уже три года и попал он в Севастополь из Джанкойского района из такого же эко-центра, как «Лукоморье», сообщает «Севастопольская газета».

Cуровую крымскую зиму этого года Малыш пережил в специально для него построенном домике. Там достаточно тепло и птица прекрасно себя чувствует. По территории парка он гуляет свободно, охотно фотографируется с детьми, никого не обижает, кроме бродячих собак.

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«Он не любит, когда на территорию «Лукоморья» заходят бродячие собаки. Малыш гоняется за ними, пока не выгонит за пределы парка, — говорит директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов. — С людьми у него хорошие отношения, никого из детей никогда не обижал. Так что если его не злить специально, то птица вполне миролюбивая. Мы поэтому и взяли его одного, без самки. Потому что иначе он будет ее охранять».

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После своего переезда на новое место жительства Малыш сначала чувствовал себя неуверено и боялся окружающих, но позже адаптировался и теперь стал любимцем и достопримечательностью парка. Тем более что контактное общение с животными является одной из особенностью и направлением экологического воспитания детей. Кормят Малыша хлебом, сухариками и специальными молотым сухим комбикормом. Дети делают это с большим удовольствием.

Ранее «Главред» сообщал, что в соседней с Севастополем Ялте бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку и искусали ей ноги. Ребенок смог добраться до Ливадийской больницы, где ей была оказана медпомощь.

фото: gazeta.sebastopol.ua

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