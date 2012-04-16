Украина опровергла обвинения в поставках оружия в Сирию

{1-} Украинская компания Varamar опровергает информацию о задержании в Средиземном море немецкого судна Atlantic Cruiser с оружием на борту для Сирии.
Исполнительный директор компании-фрахтовальщика Александр Варваренко рассказал «5 каналу», что незаконного груза на борту судна не было и его вообще не задерживали, сообщает УНИАН.
«В Сирию судно перевозило проектный груз, предназначенный для проекта строительства объекта на территории этой страны. Груз безопасен, он не имеет никакого отношения ни к оружию, ни к армии, не имеет военного назначения. На данный момент судно находится в открытых водах и ждет наших указаний. Наших или указаний судовладельца», - заявил Варваренко.
Ранее «Главред» сообщал, что в Средиземном море задержали украинский корабль, который якобы с оружием на борту следовал в Сирию. Товар предназначался для сирийских войск, которые проводят боевые действия на стороне президента Башара Асада.
фото: fleetmon.com
Новости по теме:
Зафрахтованное в Украине судно везло оружие Сирии - СМИ
Кипр перехватил российский корабль с боеприпасами для Сирии (ВИДЕО)
В Финляндии задержано судно с оружием для Южной Кореи (ФОТО)