Обама не стал ругать охрану, замешанную в секс-скандале

{1-} В воскресенье, 15 апреля, комментируя секс-скандал в Колумбии, президент США Барак Обама заявил: те, кто представляет США за границей, должны вести себя «максимально достойно и порядочно», пишет Los Angeles Times.

Однако президент сказал, что не будет давать оценки сотрудникам охраны и военнослужащим, пока не завершится проверка, отмечают журналисты Кристи Парсонс и Матеа Голд сообщает «Инопресса».

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Издание отмечает: на так называемом «Саммите Америк» затрагивались темы борьбы с наркотиками и недопущения Кубы на это мероприятие. «Но в кулуарах обсуждался преимущественно скандал вокруг Секретной службы», - говорится в статье.

Рано утром в четверг в отель Caribe в Картахене (Колумбия) была вызвана местная полиция. Американские чиновники утверждают, что в номерах некоторых американцев в тот момент находились женщины, видимо, проститутки. 11 сотрудников Секретной службы были отозваны в США и отстранены от службы за неподобающее поведение, 5 американских военных отправлены под арест за нахождение в неположенном месте после отбоя.

Герои скандала не из подразделения, которому поручено охранять лично Обаму, отмечает издание.

Ранее «Главред» сообщал, что представитель спецслужбы информацию о секс-скандале не подтвердил, упомянув лишь о том, что ненадлежащее поведение спецагентов было зафиксировано до прибытия Обамы в колумбийский город Картахена де Индиас в ночь на субботу, 14 апреля. Он также сообщил, что высланных из Колумбии агентов уже заменили другие сотрудники ведомства, и на безопасности президента инцидент не скажется.

фото: newsru.com

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