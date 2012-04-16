На Харьковщине задержаны россияне с контрабандным миллионом гривен

В субботу, 14 апреля, как раз накануне Пасхи, харьковские таможенники задержали граждан России, которые пытались провезти через границу около миллиона гривен. Проехать на территорию РФ мужчины попытались около 13.00 через пункт пропуска «Гоптовка».

Для пересечения границы россияне выбрали «зеленый коридор», где предусмотрена упрощенная процедура прохождения таможенного контроля. Но, задав несколько вопросов гостям, стражи границы заподозрили неладное и направили ВАЗ в «красный коридор» для тщательного досмотра авто, сообщает «Сегодня».

При проверке на заднем сиденье «Жигуленка» таможенники обнаружили сумку для ноутбука, а в ней — $40 000 и 3 млн 25 000 рублей (около 1 млн 136 000 гривен).

На Харьковщине задержали контрабанду – прибор для наведения танков и ракет

По факту нарушения составлены протоколы за нарушение порядка прохождения таможенного контроля. Всю наличку изъяли.

Ранее «Главред» соощал, что в январе 2012-го харьковские пограничники совместно с таможенниками задержали жителя Изюма Харьковской области, пытавшегося вывезти в Россию прибор наведения для бронетехники и противотанковых управляемых ракетных систем.

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