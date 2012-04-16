Избран новый президент Всемирного банка

{1-} Новым президентом Всемирного банка избран американский медик и антрополог Джим Ен Ким. Как стало известно из осведомленных источников, такое решение принято в понедельник, 16 апреля, на заседании Совета директоров ВБ.
В ближайшие пять лет Джим Ен Ким будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития, сообщает ИТАР-ТАСС.
Избрание 52-летнего американского ученого корейского происхождения означает, что неписаная традиция, в соответствии с которой Всемирный банк с момента его основания всегда возглавляли американцы, остается в силе.
Соперницей вашингтонского кандидата на решающем этапе была нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала - куратор финансово- экономического блока в правительстве своей страны, в прошлом - управляющий директор группы Всемирного банка.
Джим Ен Ким до сих пор не работал ни в правительстве своей страны, ни в руководстве таких крупных международных организаций, как Всемирный банк. В последнее время он руководил Дартмутским колледжем в США, а до этого возглавлял кафедру в Гарварде, департамент во Всемирной организации здравоохранения, а также неправительственную организацию «Партнеры в охране здоровья», которая добилась весьма впечатляющих результатов в искоренении такого заболевания, как резистентного туберкулеза.
Выдвижение ученого-медика на пост президента ВБ стало совершенно неожиданным даже для специалистов. Поэтому перед избранием Джим Ен Ким совершил ознакомительные поездки по ряду стран мира, включая и Россию.
Ранее «Главред» сообщал, что срок полномочий действующего президента ВБ американца Роберта Зеллика истекает 30 июня этого года.
фото: acmb.ru
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