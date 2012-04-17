Европарламент выступит в защиту интернет-пользователей

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В Страсбурге 17-20 апреля состоится пленарное заседание Европейского парламента, на котором пройдут дебаты об актуальных международных вопросах: о соблюдении прав человека, в том числе в сфере использования Интернета, проблемах Сирии и европейской стратегии в Черном море.

В заседании примет участие верховный представительЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме проблем Черного моря, европейские депутаты обсудят развитие обстановки в Мали и в Сирии, а также ситуацию в Мьянме. Дебаты по этим темам состоятся 17 апреля. Планируется принятие резолюций Европарламента по Мали и Мьянме.

В тот же день ожидается обсуждение соглашений об ассоциации ЕС–Армения и ЕС–Азербайджан. Европарламент исходит из того, что эти соглашения должны способствовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, который «препятствует настоящему развитию европейской политики добрососедства». В проектах двух резолюций содержатся рекомендации Совету ЕС, Европейской комиссии и Европейской внешнеполитической службе о том, чтобы будущие соглашения были также направлены на развитие демократии и свободы прессы в Армении и Азербайджане и чтобы в тексты обоих документов были включены положения об уважении прав человека.

Кроме того, Европарламент обсудит вопросы, связанные с данными доклада о правах человека в мире за 2010 год. В частности, евродепутаты обратятся с призывом к Европейской комиссии разработать правила, направленные на усиление контроля над цензурой Интернета со стороны автократических режимов.

В докладе предлагается лучше контролировать использование Интернета и новых информационных технологий в условиях автократических режимов, стремящихся ограничить к ним доступ. В связи с этим Европарламент ожидает от Еврокомиссии к 2013 году проект регламента по улучшению наблюдения за эксплуатацией продуктов и услуг, которые могут быть использованы для блокирования доступа к интернет-сайтам.

18 апреля евродепутаты обсудят с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу «средства борьбы с экономическим кризисом, особенно в зоне евро». Сразу после дискуссии будут заслушаны заявления Совета ЕС и Еврокомиссии «о мерах борьбы против уклонения от уплаты налогов».

В тот же день Европарламент рассмотрит с участием Еврокомиссии положение с правами наемных работников в связи с подготовкой двух законов, относящихся к временному откомандированию работников в другие страны Евросоюза.

Как ранее писал Главред, 5 апреля депутат Европарламента Павел Коваль (Республика Польша) и его помощник Александр Громбчевский посетили Качановскую исправительную колонию, где встретились и лично пообщались с экс-премьеромЮлией Тимошенко.

Перед встречей с экс-премьером представителям Европаламента рассказали о деятельности Качановской исправительной колонии, им была предоставлена возможность ознакомиться с основными объектами на территории исправительного учреждения. Визитеры посетили участок для содержания женщин, осужденных к пожизненному заключению, производственные объекты, спортивный комплекс, медико-санитарную часть, а также жилые и коммунально-бытовые помещения.

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