Европа снизила закупки газа на 10%

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Потребление природного газа в странах Евросоюза в 2011 году сократилось на 10,7%.

В общей сложности в 2011 году 27 стран ЕС потребили 470,7 млрд кубометров газа, сообщает ассоциация Eurogas, объединяющая ассоциации газовой промышленности стран ЕС. По ее данным, несмотря на количественный рост потребителей и расширение газораспределительной сети ЕС (+0,9%, до 116,8 млн подключенных потребителей), объем потребления природного газа 27 странами ЕС, входящими в Eurogas, в 2011 году существенно сократился, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

В то же время, структура поставок газа в Европу осталась неизменной. 34% спроса стран ЕС, как и в 2010 году, были удовлетворены за счет собственного производства. Среди внешних источников лидерство сохраняют Россия (24% против 23% в 2010 году), Норвегия (19%) и Алжир (9%). 14% в структуре поставок приходилось на СПГ, одним из крупнейших поставщиков которого был Катар (7%).

Наибольшее падение потребления наблюдалось в Великобритании (крупнейший газовый рынок Европы), где оно сократилось на 18 млрд кубометров (17,8%). В процентном выражении сильнее всего потребление упало в Швеции (–21,4%) и Дании (–18,3%). В среднем по Европе, за вычетом Великобритании, спрос сократился на 9%. Впрочем, в некоторых странах наблюдается и рост потребления: речь прежде всего идет о Балканском регионе. Так, в Болгарии потребление газа увеличилось на 12,3%, а в Греции — на 23,3%.

Eurogas называет две причины сокращения потребления, которые можно считать общими для всех европейских рынков. Это более мягкие погодные условия в 2011 году по сравнению с 2010 годом, что привело к снижению энергопотребления в целом, и изменение рентабельности использования различных энергоносителей в генерации электроэнергии. Так, если в 2010 году с экономической точки зрения на ТЭЦ было выгодно использовать газ, то в 2011 году баланс сместился в пользу угля. Немалую роль в падении потребления газа сыграл экономический спад, отмечают аналитики Eurogas, равно как и увеличение выработки электроэнергии альтернативной энергетикой (АЭС и станциями на возобновляемых источниках).

Как ранее писал Главред, Европейский союз заинтересован в переводе украинской газотранспортной системы (ГТС) в реверсный режим с целью использования подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины в интересах европейских газотранспортных компаний.

Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции на тему «Украина и Россия снова на пороге газовой войны?» президент консалтинговой фирмы East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин.

По его мнению, строительство газопровода «Южный поток» в будущем неизбежно приведет к полному прекращению транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

фото: dpo.gubkin.ru

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