Янукович отказался от союза с Тимошенко

Об этом он заявил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" после посещения Киево-Печерской лавры в воскресенье. Приводим полный текст заявления В.Януковича: "Трудные времена требуют реформ. Мы должны реформировать нашу Конституцию, наши институты власти и нашу экономику. Сохранение ситуации в нынешнем виде угрожает не только нашему экономическому благополучию. Это угрожает существованию нашего независимого государства. Но при том, что реформы очень нужны, решение о них не может приниматься кулуарно, в тайне от народа. Эти дни были непростыми для всех нас: дня моих однопартийцев, для миллионов сторонников Партии регионов. И для меня – особенно. Я должен был сделать выбор. Мы понимали и понимаем, что спасти Украину от неминуемого экономического и политического банкротства способны только лидеры, готовые отказаться от своих личных политических амбиций. Ни один из них в одиночку, ни одна партия сделать это самостоятельно не смогут. Спасение Украины возможно только путем объединения всех без исключения участников политического процесса, без оглядки на то, что их разделяет. Начиная с 2005 года, я неоднократно демонстрировал готовность к объединению со всеми, кто понимал необходимость такого шага для проведения глубоких структурных преобразований. Я пытался не обращать внимание на личные обиды, несправедливые обвинения, публичные унижения, которыми меня пробовали уничтожить оппоненты. В ответ на это я неизменно повторял: альтернативы объединению нет. Правда оказалась на моей стороне – переговоры о создании коалиции с БЮТ и другими политическими силами, хоть и со значительным опозданием, но начались. Они велись непросто, потому что много проблем накопилось за это время в нашем общем доме – в Украине. В ходе переговоров для меня стало очевидным, что даже при готовности всех участников к серьезным компромиссам, широкая коалиция столкнется с рядом проблем, которые быстро решить не удастся. Я понимал политическую цену усилиям, которые нужно будет сделать, для всех участников процесса. Понимал, что и новому правительству, и новой коалиции нужно будет время. Но приближение президентских выборов лишает смысла создание нового правительства. Нескольких месяцев, которые отделяют Украину от президентских выборов просто не хватило бы, чтобы начать по-настоящему эффективную антикризисную деятельность. Мы рассматривали путь внесения изменений в Конституцию, которые предусматривали выборы президента в парламенте и продолжение на определенный срок полномочий парламента. цель таких изменений – дать новой коалиции и новому правительству время для реализации программы возрождения экономики. Однако эти изменения в Конституцию нужно было вносить очень быстро. Это означало, что нужно отказаться от широкого их обсуждения в обстановке открытости и прозрачности. А такой путь – это шаг назад от демократии. Нужно всегда советоваться с народом. Да, ускорять реформы необходимо, но не за счет ограничения прав граждан. И это было главным, что меня беспокоило и что останавливало меня перед принятием окончательного решения по созданию новой коалиции. У меня были большие сомнения и касательно способа избрания президента, который предусматривали бы эти конституционные изменения. Выборы главы государства в парламенте, безусловно, сэкономили бы средства и время, которые можно и нужно было бы использовать для быстрой реализации антикризисной программы. Но одновременно этот путь породил бы у общества сомнения в прозрачности наших действий, в уважении к людям со стороны власти. А волю граждан нужно уважать. Поэтому я всегда был уверен – лидеры должны доверить свою судьбу народу. Я заявлял всегда и заявляю сейчас – президент государства должен быть избран на прямых всенародных выборах. Особенно сейчас, когда нужно будет новому президенту реализовывать очень непростые задачи, возможно, внедрять непопулярные реформы. Чтобы сделать это – президент должен опираться на доверие своего народа. Люди должны верить – лидер государства делает все возможное, чтобы улучшить жизнь каждого гражданина, чтобы Украина возродила экономику и получила перспективу в будущее. Мандат такого доверия можно получить только на всенародных выборах. У меня нет намерения политизировать переговоры или их провал для достижения краткосрочных политических дивидендов. Я должен сказать, что переговоры, которые мы вели с партнерами, много дали на перспективу. Пройденный путь к объединению остается нашим общим приобретением. Это тот бесценный груз, который мы берем с собой, продолжая движение вперед. Мы обязательно используем его. Это произойдет сразу после президентских выборов. Но пусть народ – и только он – даст мандат доверия тому, кто, по его мнению, сможет обеспечить проведение дальнейших реформ. Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну. Это будет президент, избранный народом, а не Верховной Радой. Правда и прозрачность власти перед обществом откроют перед нами перспективу преодоления глубокого политического и экономического кризиса, дальнейшего развития нашей страны и улучшения жизни ее граждан. Я принимаю это решение однозначно. Сердце подсказывает мне – избрание президента всенародно на прямых выборах – это единственно правильный выбор, на который следует отважиться. И я его делаю. И пусть Господь нам помогает!".