Янукович поручил разобраться с ценами в отелях на Евро-2012

17 апреля 2012, 08:14

{1-} В связи с якобы необоснованно высокими ценами в гостиницах на период Евро-2012 Украина оказалась в центре скандала. В Европе обсуждают статью немецкой газеты «Шпигель», цитирующей слова главы УЕФА Мишеля Платини о том, что «бандиты и мошенники хотят заработать много денег на чемпионате, и придется людям (болельщикам) сказать, что они не могут приехать».

 По данным издания, цены в украинских гостиницах завышены в 10—12 раз, а некоторые сайты «предлагают ночь отдыха за 450 евро, что составляет обычную месячную арендную плату», пишет Сегодня.

Власти Украины уже отреагировали на скандал. Президент поручил вице-премьеру, министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру экономики Петру Порошенко привести цены к экономически обоснованному уровню. Конечно, указывать, как вести бизнес, власти не имеют права, но, например, Колесников уже пригрозил владельцам отелей, которые слишком задерут цены, внесением в черный список, а значит — потерей клиентов. По подсчетам вице-премьера, прилететь на три матча сборной Франции чартерами дешевле, чем жить в Украине 10 дней.

 «Гостиницы понимают, что потеряют доходы, думаю, к концу апреля ситуация стабилизируется», — сказал Колесников. Есть у государства и другие рычаги влияния. Так, напомним, к Евро-2012 владельцев отелей освободили от налога на прибыль на 5 лет, но закон для тех, кто решил нажиться на болельщиках, могут и пересмотреть. Принимают меры и на местах — Донецкий горсовет обратился в облуправление Антимонопольного комитета с просьбой проверить ценообразование в гостиницах.

Эксперты  утверждают: стоимость номеров на время Евро (с 8 июня по 1 июля) действительно будет выше в 1,5—2 раза, но это обычная мировая практика: в той же Германии во время ЧМ-2006 цены подскочили вдвое.

Пока мониторинг показывает 3-кратное повышение: например, в отеле «Салют» (4 звезды, центр Киева) сейчас 2-местный номер стоит около 1000 грн/сутки, а в июне будет 2800. «В дни матчей цены вырастут втрое, — сообщили нам в отеле «Мир» (3 звезды, спальный район Киева), — сейчас самый дешевый номер стоит 460 грн».

По мнению исполнительного директора ассоциации «Звездочных отелей Украины» Дмитрия Прохорова, владельцам гостиниц нет смысла ставить нереальные цены, иначе к ним никто не приедет: «Один месяц не сделает им годового плана. Нет таких отелей, которые поднимают цены в 8—10 раз, в среднем по Киеву в 1,5 раза. Да, некоторые хостелы подняли цену койко-места до 700—1000 грн (сейчас 150—200), но спрос небольшой, и ближе к чемпионату они умерят аппетиты».

А вот представитель Национальной туристической организации Владимир Царук утверждает: серьезная проблема с дорогими отелями есть в Харькове и Донецке, где конкуренция между гостиницами небольшая, так как мест для болельщиков впритык, в Киеве картина пестрая, порой неопытные владельцы новостроек на 15—20 номеров выходят с заоблачными предложениями, из которых западные СМИ делают неправильные выводы. Во Львове, где отелей много, цены соответствуют европейским. И Прохоров, и Царук уверены: ближе к Евро рынок сам отрегулирует цены до приемлемых, да и власти подтолкнут непонятливых владельцев гостиниц. Кстати, цены на постой в Польше также задирают»: так в варшавской гостинице Hit Hotel (2 звезды) сутки на период Евро стоят в пересчете 2250 грн, сейчас лишь 550.

Ранее Главред  писал, что Президент УЕФА Мишель Платини назвал нормальной ситуацию с ценами на гостиничные номера в Польше накануне проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу. В то же время от украинских цен на гостиницы он пришел в ярость

Так Платини прокомментировал цены на проживание в украинских и польских городах-организаторах Евро-2012.

Он высказал возмущение высокими ценами на номера в украинских гостиницах. «Могу сказать, что я пришел в ярость в Украине, потому что нет никакой связи с ценами, которые были предметом разговоров несколько лет назад, и нынешними ценами», - сказал Платини.

фото:primetour.ua

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