В Москве рухнул многоэтажный самострой, есть жертвы

17 апреля 2012, 08:19

 

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Десять человек пострадали и один погиб в ходе обрушения здания, строящегося  на юге Москвы.

Строящееся шестиэтажное здание обрушилось 17 апреля примерно в 00.30 на территории опытно-экспериментального завода «Грейфер» на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

Эксперты Мосгосстройнадзора утверждают, что рухнувшее здание возводилось незаконно и является объектом самостроя.

«При проведении строительных работ по комплексному капитальному ремонту строения, принадлежащего закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Горизонт», произошло обрушение несущих конструкций. В результате пострадало десять человек, один погиб», – сообщает СК.

«Следствие принимает меры к установлению личностей потерпевших. По предварительным данным, пострадавшие рабочие - выходцы из стран Средней Азии», – официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Виктория Цыпленкова.

Сейчас следователи изымают документы, связанные с проведением на объекте подрядными организациями и организацией-застройщиком строительных работ. Также назначена строительная экспертиза, которая позволит установить причины обрушения.

По предварительным данным, все рабочие являются приезжими из стран Средней Азии. Самому младшему из них 17 лет, самому старшему 36 лет. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Состояние еще семерых оценивается как средней тяжести.

В МЧС сообщили, что у строителей в основном серьезные травмы головы - черепно-мозговые, сдавленные травмы, поражение глаз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Органам прокуратуры и следствия предстоит выяснить, легально ли находились на стройке рабочие.

Сейчас спасатели разбирают завалы. На территории стройки находится тяжелая техника для подъема бетонных плит.

Как ранее писал Главред, 15 апреля, в индийском штате Пенджаб рухнуло здания фабрики. Под завалами находится, по меньшей мере, 250 человек.

Здание фабрики по производству одеял обвалилось, как свидетельствуют данные предварительного расследования, в результате взрыва в бойлерной. В настоящее время принимаются меры к спасению остающихся под завалами людей, заявил представитель полиции.

По данным администрации фабрики, в момент обрушения в цехе находилось от 250 до 300 человек.

фото:  vesti.ru, 1tv.ru

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