На Южноукраинской АЭС произошла авария

{1-} На Южноукраинской АЭС в Николаевской области оборвалась высоковольтная линия в 20:16 в понедельник, из-за разрушения изолятора основного трансформатора блока № 2, сообщает пресс-служба МинЧС.

В результате обрыва сработала аварийная защита энергоблока, который впоследствии был выведен на минимально контролируемый уровень и отключен от объединенной энергосистемы Украины.

Работники станции принимают меры по устранению неисправностей.

Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.

Ранее Главред также сообщал, что 5 апреля на атомной электростанции в городке Панли в департаменте Приморская Сена, во Франции, произошло задымление. После сигнала пожарной тревоги автоматика остановила один реактор АЭС.

В заявлении компании-оператора станции «Электрисите де Франс», в настоящее время ситуация на АЭС в Панли находится под контролем, все ее системы работают в норме.

В результате инцидента на АЭС никто не пострадал.

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