В киевском кафе счет выставляют только за время

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В Киеве появилось первое кафе, в котором посетители платят только за время пребывания в заведении. Остальные услуги: кофе, чай, Wi-Fi – бесплатные.

Придумал такое заведение житель Москвы. Идея мужчине пришла, когда в ресторане он по несколько раз заказывал кофе. Но не по той причине, что он ему по вкусу. А потому, что ему было неудобно долго сидеть и ничего не заказывать, сообщает УНН со ссылкой на один из украинских телеканалов.

В новосозданном кафе слова «Время – деньги, а деньги – это время» приобрели материальное измерение. Ведь здесь каждая минута имеет цену: 25 или 50 копеек.

Подобные заведения существуют только в России. В Европе такая идея популярной не стала. Там посетители предпочитают оригинальное меню и услуги официантов.

Как ранее писал Главред, в связи с якобы необоснованно высокими ценами в гостиницах на период Евро-2012 Украина оказалась в центре скандала. В Европе обсуждают статью немецкой газеты «Шпигель», цитирующей слова главы УЕФА Мишеля Платини о том, что «бандиты и мошенники хотят заработать много денег на чемпионате, и придется людям (болельщикам) сказать, что они не могут приехать».

По данным издания, цены в украинских гостиницах завышены в 10—12 раз, а некоторые сайты «предлагают ночь отдыха за 450 евро, что составляет обычную месячную арендную плату.

фото: svadbannov.narod.ru

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