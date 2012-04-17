Мельниченко нужны 300 человек, чтобы обнародовать пленки по убийству Щербаня

{1-} Экс-майор Госохраны Николай Мельниченко на своей странице в Фейсбуке написал о готовности обнародовать записи разговоров в кабинете Кучмы, которые касаются дела убийства Евгения Щербаня.

«Если очень коротко - то да, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили. Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию», - пишет Мельниченко.

Бывший майор считает необходимым передачу этой информации сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца. Также он готов предоставить информацию Генпрокуратуре, адвокатам Юлии имошенко.

«В случае согласия (желательно ГПУ), или хотя бы одной из сторон я готов ее обнародовать», - добавляет он.

По его словам, он уже собирает активистов для расшифровки и обнародования этой информации.

«Я бы очень хотел, чтобы нас было хотя бы 300 человек, которым я вышлю, как минимум, час записей. Для того чтобы эти люди расшифровали, а потом мы все обнародуем», - пишет он.

«Я готов обнародовать все, - пишет он. «Кто готов технически в этом помочь? Нужен ресурс на котором обнародовать, а также люди, которые помогут расшифровывать и давать комментарии к расшифровкам».

фото: podrobnosti.ua

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