Сегодня Европейский суд займётся делом Луценко

{1-} Сегодня, 17 апреля Европейский суд по правам человека начнет рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Публичные слушания в Евросуде по правам человека станут только первой фазой рассмотрения жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, сообщает «Интерфакс-Украина».

По завершению публичных слушаний судьи удалятся для обсуждения дела.

«Когда будет вынесено решение, предсказать совершенно невозможно», - сказали в суде.

Вместе с тем, сразу же по окончании публичных слушаний, ЕСПЧ намерен обнародовать на своем сайте соответствующую информацию, а также за неделю огласить дату обнародования решения.

Ранее Главред писал, что Европейский суд по правам человека имеет все основания для вынесения решения в пользу Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, что указывает на системные проблемы реализации правосудия в Украине, над которыми работает нынешняя власть.

Об этом заявила советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина Ставнийчук.

«Очевидно, что могут быть основания для вынесения Европейским судом по правам человека решения в пользу заявителей в Европейский суд, и Тимошенко, и Луценко. Мне кажется, что проблемы каждого этого судебного процесса, связанного и с Тимошенко, и с Луценко выходят на системные проблемы реализации правосудия. Но я хочу сказать, что реально эти проблемы не возникли сегодня», - заявила Ставнийчук.

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