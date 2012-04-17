Донецкое издательство планирует хорошо заработать на книгах Януковича

{1-} Донецкое издательство Типография Новый мир заплатила 16 миллионов гривен и теперь имеет право на любое повторное издание произведений президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил газете Сегодня заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности типографии Новый мир Эдуарда Вакуленко.

Как отмечает издание, речь идет о праве переиздания четырех уже изданных в Украине книг, а также о книгах, которые Янукович планирует написать в будущем. Но, по неофициальной информации, в ближайших планах президента - написание книги воспоминаний о событиях 2004-2005 годов в Украине.

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По мнению Вакуленко, этот договор очень выгоден для издательства. "Нам были переданы имущественные права автора, в том числе на использование произведений, их воспроизведение, перевод и переработку, любое повторное издание на украинском и иностранных языках", - сказал он.

Типография получила права на созданные президентом в 2005-2010 годах книги "Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений", "...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту", "Преодолеть путь", "Как Украине дальше жить", а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем.

В свою очередь президент Украинской ассоциации книгоиздателей и распространителей Александр Афонин в выгодности этого контракта сомневается. "Не знаю, какими должны быть тиражи, чтобы хотя бы окупить этот гонорар. Для украинского рынка он беспрецедентен. У нас самые большие гонорары получают авторы учебников - 20-30 тыс.грн. Но политические гонорары совсем другие. Известен случай, когда фото Владимира Путина купили за 200 тыс. евро. Думаю, здесь мы также имеем дело с политическим гонораром".

Согласно декларации, с этих 16,4 млн.грн. уже уплачено 2,8 млн.грн. налогов, а остаток, по словам Януковича, он отдаст на благотворительность - "на помощь бедным людям, тем, кто болеет и, прежде всего, детям".

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах за 2011 год. Согласно декларации, в прошлом году Янукович получил 757,6 тыс. грн зарплаты и владеет домом в 600 квадратов.

Также Президент получил 155,4 тыс. грн, как проценты по банковским вкладам.

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (г.Донецк) выплатила Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг. книги «Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений», «...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту», «Преодолеть путь», «Как Украине дальше жить», а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем. С полученной суммы авторского вознаграждения Янукович уплатил в бюджет 2,8 млн грн налога на доходы физических лиц.

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