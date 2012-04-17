Донецкое издательство планирует хорошо заработать на книгах Януковича

17 апреля 2012, 09:04

{1-} Донецкое издательство Типография Новый мир заплатила 16 миллионов гривен и теперь имеет право на любое повторное издание произведений президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил газете Сегодня заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности типографии Новый мир Эдуарда Вакуленко.

Как отмечает издание, речь идет о праве переиздания четырех уже изданных в Украине книг, а также о книгах, которые Янукович планирует написать в будущем. Но, по неофициальной информации, в ближайших планах президента - написание книги воспоминаний о событиях 2004-2005 годов в Украине.

Янукович взял из бюджета 34 тыс. грн материальной помощи

По мнению Вакуленко, этот договор очень выгоден для издательства. "Нам были переданы имущественные права автора, в том числе на использование произведений, их воспроизведение, перевод и переработку, любое повторное издание на украинском и иностранных языках", - сказал он.

Типография получила права на созданные президентом в 2005-2010 годах книги "Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений", "...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту", "Преодолеть путь", "Как Украине дальше жить", а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем.

В свою очередь президент Украинской ассоциации книгоиздателей и распространителей Александр Афонин в выгодности этого контракта сомневается. "Не знаю, какими должны быть тиражи, чтобы хотя бы окупить этот гонорар. Для украинского рынка он беспрецедентен. У нас самые большие гонорары получают авторы учебников - 20-30 тыс.грн. Но политические гонорары совсем другие. Известен случай, когда фото Владимира Путина купили за 200 тыс. евро. Думаю, здесь мы также имеем дело с политическим гонораром".

Согласно декларации, с этих 16,4 млн.грн. уже уплачено 2,8 млн.грн. налогов, а остаток, по словам Януковича, он отдаст на благотворительность - "на помощь бедным людям, тем, кто болеет и, прежде всего, детям".

Ранее Главред  также сообщал, что Президент Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах за 2011 год. Согласно декларации, в прошлом году Янукович получил 757,6 тыс. грн зарплаты и владеет домом в 600 квадратов. 

Также Президент получил 155,4 тыс. грн, как проценты по банковским вкладам. 

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (г.Донецк) выплатила Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг. книги «Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений», «...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту», «Преодолеть путь», «Как Украине дальше жить», а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем. С полученной суммы авторского вознаграждения Янукович уплатил в бюджет 2,8 млн грн налога на доходы физических лиц.

Новости по теме:

Янукович поручил разобраться с ценами в отелях на Евро-2012

Янукович: поеду на инаугурацию Путина, если официально пригласят

Янукович задекларировал дом в 600 метров и 16 миллионов за литераторство

Янукович разрешил ВУЗам распоряжаться заработанными деньгами

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять