Британский лорд предложил 10 млн за головы Обамы и Буша

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Член палаты лордов Великобритании Назир Ахмед временно отстранен от членства в лейбористской партии из-за сообщений о якобы сделанном им предложении захватить президента США Барака Обаму и бывшего президента Джорджа Буша за награду в 10 млн долларов.

Согласно пакистанской газете Express Tribune, лорд Ахмед сделал это заявление после того, как США объявили о награде в 10 млн долларов за поимку лидера радикальной исламистской организации «Лашкаре-Тайба», базирующихся в Пакистане, Хафиза Саида, сообщает ВВС.

Правительство Индии обвиняет Хафиза Саида и его организацию в совершении целого ряда нападений в Индии, в том числе и нападений на Мумбаи в ноябре 2008 года, когда в результате боев были убиты 165 мирных жителей и девять боевиков.

Express Tribune пишет, что, по словам лорда Ахмеда, «если США могут объявить о вознаграждении в 10 миллионов долларов за поимку Хафиза Саида, то я могу объявить награду в 10 миллионов долларов за поимку президента Обамы и его предшественника Джорджа Буша».

Газета также пишет, что лорд Ахмед продолжил эту мысль, заявив, что «организует это вознаграждение, даже если для этого ему придется продать все свое имущество, в том числе и свой дом».

Сам лорд Ахмед отрицает, что предлагал подобное вознаграждение, и утверждает, что лишь говорил о «военных преступлениях» в Ираке и Афганистане.

Представитель лейбористской партии Великобритании заявила, что в результате лорд Ахмед временно отстранен от членства в партии, и что партия проводит расследование этих сообщений в пакистанской прессе. По ее словам, «если эти сообщения соответствуют действительности, то мы категорически осуждаем это заявление и считаем его полностью неприемлемым. Международное сообщество абсолютно справедливо делает все возможное для того, чтобы привлечь к ответственности организаторов взрывов в Мумбаи и прекратить международный терроризм».

В свою очередь лорд Ахмед заявляет, что никогда не произносил подобных слов. «Я не предлагал вознаграждения. Я сказал, что в Ираке и Афганистане были совершены военные преступления, и что те лица, против которых выдвигаются обвинения в этой связи – Джордж Буш и Тони Блэр – начали нелегальные войны и должны быть привлечены к ответственности».

Справка: в 2009 году лорд Ахмед был приговорен к тюремному заключению после того, как стало известно, что, находясь за рулем, он отправлял текстовые сообщения по своему мобильному телефону за несколько минут до автомобильной катастрофы, в результате которой погиб один человек. Лорд Ахмед провел в тюрьме 16 суток, после чего апелляционный суд изменил его меру наказания на условное заключение.

фото: pakistaninewspapers.info

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