На санатории для чиновников потратят почти 20% бюджета Минздрава

{1-} Сумма бюджетных расходов на санатории Госуправления делами и Верховной Рады - это 17% всех общегосударственных расходов Министерства здравоохранения в 2012 году.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляет Лаборатория законодательных инициатив при поддержке Международного фонда "Відродження".

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По информации экспертов, такую же сумму составляют некоторые субвенции для местных бюджетов, которые распределяет МОЗ на приобретение медицинского оборудования и материалов, передает "Чистая политика".



В 2010 году затраты на упомянутые санатории составили 144 млн. грн., в 2011 году – 247 млн. грн., а в 2012 году заложено свыше 200 млн. гривен.





"На санатории для чиновников расходуют средства, которые можно было бы направить на помощь поликлиникам и больницам", - отмечают в Лаборатории законодательных инициатив.

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"Кроме того, санатории как учреждения отдыха, по словам специалистов, работают на конкурентном рынке туруслуг – в Карпатах и Крыму. Такая поддержка госсанаториев вызывает вопрос не только с точки зрения справедливости и беспристрастности распределения бюджетных расходов, но и в контексте влияния на конкуренцию на рынке услуг отдыха", - добавляют в сообщении.

Ранее Главред писал, что 15 марта, по результатам тендера Госуправление делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» заключило ряд соглашений на поставку в феврале-декабре 2012 года пищевых продуктов на общую сумму 9 млн 160 тыс. гривен.

По информации «Вестника государственных закупок», продукты были приобретены для столовых по ул.Шелковичная, 1 и ул. Банковая, 11.

В частности, приобретено рыбную продукцию, в том числе живых лобстеров по 340 грн/кг, осетровую икру по 900 грн за 113-граммовую баночку, живых устриц, клыкача по 480 грн/кг и т.д. Среди приобретенных вин шампанское «Вдова Клико» по 618 грн за бутылку.

фото: politika.cn.ua

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