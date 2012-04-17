Россия перевооружит своих солдат в Приднестровье

17 апреля 2012, 09:44

{1-}

Российский контингент, дислоцированный в Приднестровье, будет перевооружен в соответствии с планами Минобороны РФ, хранящиеся там боеприпасы будут находиться в надлежащем состоянии.

Об этом 16 апреля заявил в Тирасполе спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, сообщает Интерфакс.

«В Приднестровье находятся не партизанские отряды, а подразделения российской армии, которая реформируется, и к 2020-му станет одной из лучших, а может, и лучшей в мире. Соответственно к вооружению и содержанию этого воинского контингента, а также хранению боеприпасов, предъявляются точно такие же требования», – сказал Рогозин.

По его словам, в российском воинском контингенте будет производиться обновление военной техники и снаряжения в соответствии с планами Минобороны РФ.

Трагедия в Приднестровье: российский миротворец застрелил молдаванина

Рогозин сообщил, что перед поездкой в Молдавию встречался с министром обороны Анатолием Сердюковым, который 12 апреля инспектировал подразделения в Приднестровье, и они нашли взаимопонимание по всем вопросам и выводам.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы боезапасы, хранящиеся на территории республики, находились в хорошем состоянии. «Будет либо продлеваться их срок эксплуатации, либо снаряды будут вовремя утилизироваться», - отметил он.

Ограниченная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Молдавии в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанном в 1992 г. главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Командует ОГРВ полковник Валерий Плохотнюк.

Как ранее писал Главред, новый президент Молдовы Николае Тимофти выступил за вывод российских войск с территории непризнанной республики Приднестровье и замену действующих там миротворцев гражданскими наблюдателями с международным мандатом.

Также президент высказался за мирное разрешение приднестровского конфликта (с сохранением действующего формата переговоров, к которым в качестве гаранта привлечена Россия. – Ред.)

Справка: в настоящее время в Приднестровском регионе находятся около 1,5 тыс российских военнослужащих.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи ОГРВ - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. По данным на 2007 год она насчитывала 1350 военнослужащих, из них 350 непосредственно входят в состав совместных миротворческих сил. На данный момент на складе близ приднестровского населенного пункта Колбасна находятся 21,5 тыс тонн принадлежащих России боеприпасов. До 2003 года примерно 22 тыс. тонн были вывезены в РФ.

фото: soldati-russian.ru

Новости по теме:

Новый президент Молдовы призвал к выводу российских войск из Приднестровья

Молдова хочет избавиться от российских миротворцев в Приднестровье

В Молдове состоялись митинги против российских миротворцев

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять