Россия перевооружит своих солдат в Приднестровье

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Российский контингент, дислоцированный в Приднестровье, будет перевооружен в соответствии с планами Минобороны РФ, хранящиеся там боеприпасы будут находиться в надлежащем состоянии.

Об этом 16 апреля заявил в Тирасполе спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, сообщает Интерфакс.

«В Приднестровье находятся не партизанские отряды, а подразделения российской армии, которая реформируется, и к 2020-му станет одной из лучших, а может, и лучшей в мире. Соответственно к вооружению и содержанию этого воинского контингента, а также хранению боеприпасов, предъявляются точно такие же требования», – сказал Рогозин.

По его словам, в российском воинском контингенте будет производиться обновление военной техники и снаряжения в соответствии с планами Минобороны РФ.

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Рогозин сообщил, что перед поездкой в Молдавию встречался с министром обороны Анатолием Сердюковым, который 12 апреля инспектировал подразделения в Приднестровье, и они нашли взаимопонимание по всем вопросам и выводам.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы боезапасы, хранящиеся на территории республики, находились в хорошем состоянии. «Будет либо продлеваться их срок эксплуатации, либо снаряды будут вовремя утилизироваться», - отметил он.

Ограниченная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Молдавии в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанном в 1992 г. главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Командует ОГРВ полковник Валерий Плохотнюк.

Как ранее писал Главред, новый президент Молдовы Николае Тимофти выступил за вывод российских войск с территории непризнанной республики Приднестровье и замену действующих там миротворцев гражданскими наблюдателями с международным мандатом.

Также президент высказался за мирное разрешение приднестровского конфликта (с сохранением действующего формата переговоров, к которым в качестве гаранта привлечена Россия. – Ред.)

Справка: в настоящее время в Приднестровском регионе находятся около 1,5 тыс российских военнослужащих.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи ОГРВ - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. По данным на 2007 год она насчитывала 1350 военнослужащих, из них 350 непосредственно входят в состав совместных миротворческих сил. На данный момент на складе близ приднестровского населенного пункта Колбасна находятся 21,5 тыс тонн принадлежащих России боеприпасов. До 2003 года примерно 22 тыс. тонн были вывезены в РФ.

фото: soldati-russian.ru

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