Азаров взялся наводить порядок в торговле лекарствами

{1-} Премьер-министр Николай Азаров считает, что 2012 год станет переломным в борьбе с фальсифицированными лекарствами. Об этом он сказал журналистам во время посещения лаборатории по контролю качества лекарственных средств и медицинской продукции в Киевской области.



"Я думаю, что 2012 год станет переломным с точки зрения борьбы с фальсификатами на нашем отечественном рынке медицинских препаратов, потому что сейчас наша служба оснащена всем необходимым оборудованием", - заявил Азаров.

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Премьер отметил, что в 2010 году правительство приняло решение о переоснащении службы по контролю за качеством лекарств и были закуплены 3 современные лаборатории, а также 7-8 лабораторий первого уровня. Он подчеркнул, что задача этих лабораторий - обеспечить выявление фальсифицированных лекарств и, соответственно, сделать так, чтобы они не попадали на рынок.



По словам премьера, из 500 компаний, действующих на украинском рынке, 4-5 крупных компаний обеспечивают около 70% рынка лекарств. "А остальные - посредники. Цепочка посредников иногда доходит до 5-6, а это значит, что к развитию такой цепочки прибавляется стоимость лекарств, теряется контроль за качеством, и нам надо, безусловно, наводить порядок в этой сфере, и мы его наведем", - заявил Азаров.



Кроме того, премьер сообщил, что на заседании Кабинет министров обсудит состояние контроля за качеством лекарств.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров потребовал от местных властей закрытия аптек, превышающих гранично допустимые цены на лекарства.

"Я требую, чтобы все врачи выдавали пациентам добросовестные консультации касательно того, какие отечественные аналоги лекарств, которые использует человек, являются такими же эффективными. Также я требую, чтобы местные власти и контролирующие органы моментально прекращали действие лицензии и закрывали аптеки, если в них нет лекарств по обозначенным граничным ценам", - заявил Азаров

фото: medlinez.ru

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