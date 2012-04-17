Ходить и ездить в Россию станет легче уже сегодня

17 апреля 2012, 09:55

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17 апреля вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ, подписанное 18 октября 2011 года.

Отныне жители приграничных регионов обоих государств могут пересекать совместную границу в международных, межгосударственных и местных пунктах пропуска того региона, жителями которого они являются, а также могут находиться на территории смежного государства в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска, без регистрации и заполнения миграционных карточек сроком до 90 дней, сообщает Интерфакс-Украина.

«Жители приграничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом транспорте, лодках, которые им принадлежат, а также на автомобильном и паромном транспорте общего пользования межгосударственного соединения в пределах приграничных регионов, а также могут перемещать через границу товары, не предназначенные для производственной или другой коммерческой деятельность, в количестве, не превышающем предусмотренные законодательством сторон нормы ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных сборов и налогов», - отмечается в сообщении.

Как ранее писал Главред, действие данного соглашения в Украине распространяется на граждан Украины, которые постоянно проживают на территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала это соглашение 22 февраля текущего года. Президент Украины Виктор Янукович подписал документ 13 марта.

Президент Украины Виктор Янукович подписал соответствующий закон 13 марта.

Ранее соответствующее соглашение между правительствами Украины и России было ратифицировано Верховной Радой.

Одним из ключевых новшеств нового порядка является возможность пересечения границы не только пешком, но и на личном автотранспорте и рейсовых автобусах.

фото: 2000.net.ua

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