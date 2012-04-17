Порошенко срочно едет в Москву

{1-} Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко во вторник отправится из Аммана (Иордания), где он находится в составе официальной делегации во главе с президентом Украины Виктором Януковичем, в Москву для проведения встреч со своей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной и главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

"Я сегодня, не дожидаясь окончания бизнес-форума, еду в Москву", - сказал Порошенко украинским журналистам в понедельник, передаёт Интерфакс – Украина.

Порошенко ранее заявил, что во время визита в Москву 17 апреля намерен провести встречи с российской стороной для подведения итогов прошедших инспекций украинских сыродельных предприятий.

"На 16.00 во вторник у нас будет встреча, о результатах которой будет объявлено на итоговой пресс-конференции. Мы договорились, что не будем пиарить намерения. Будем отчитываться о результатах ", - сказал Порошенко.

Ранее Главред также сообщал, что министерство экономики ожидает, что во время переговоров главы министерства Петра Порошенко и представителей Роспотребнадзора, удастся найти решение проблемы с поставками украинского сыра в РФ. Об этом сообщил источник в Минэкономразвития.

«Сырный вопрос» будет обсуждаться в Киеве министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко и главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

«Мы с большой долей вероятности ожидаем решения проблемы по итогам этой встречи», - отметил источник.

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