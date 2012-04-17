Вдов и детей бен Ладена выгонят из Пакистана

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Три вдовы и девять детей Усамы бен Ладена, убитого в 2011 году лидера Аль-Каиды, будут депортированы из Пакистана в ближайшие дни.

До сих пор вдовы бен Ладена – две уроженки Саудовской Аравии и одна гражданка Йемена, а также две их старшие дочери отбывали заключение за незаконный въезд в Пакистан, сообщает ВВС.

На данный момент министерство внутренних завершает оформление документов, которое позволило бы членам семьи бин Ладена покинуть Пакистан, рассказал главный адвокат семьи убитого лидера Аль-Каиды Атиф Али Хан.

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«Определенная дата их отъезда пока неизвестна, но мы очень надеемся, что они смогут уехать в ближайшие дни», – сказал адвокат.

Как ранее писал Главред, женщины и дети были задержаны в мае 2011 года после того, как американский спецназ провел операцию в доме, где они укрывались вместе с «террористом номер один».

В начале апреля женщинам были предъявлены обвинения в незаконном въезде в страну. Они были приговорены пакистанским судом к 45 дням заключения.

фото: altaynews.kz

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