Евро-2012 грозит Украине дефолтом - эксперт

17 апреля 2012, 10:44

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Украина потратила на подготовку к чемпионату Европы по футболу от 35 до 100 млрд. гривен. Как минимум треть - заимствованные средства. Эта ситуация дала основания экспертам говорить о вероятности дефолта в стране. Об этом недавно заявил директор аналитического департамента информационно-аналитического центра Trends & Markets Андрей Шеверев, сообщает ТСН.

По словам Президента Виктора Януковича, Украина потратила на подготовку к Евро-2012 сумму с девятью нулями - речь идет как минимум о 35 млдр грн. По данным независимых экспертов, Украина только с 2008 по 2012 год потратила гораздо больше - около 100 млдр грн. Причем только 20% из этих средств - частный капитал. Все остальное - средства госбюджета и кредитные ресурсы, привлеченные под госгарантии.

Окупаемость стадионов составит не менее 50 лет. И это при условии, что кроме платы за вход с болельщиков (и 100%-й постоянной наполняемости мест, что само по себе маловероятно) стадионы будут получать доходы от сдачи своих помещений в аренду для проведения различных конференций, ресторанной, экскурсионной деятельности, будут зарабатывать на торговле футбольной символикой и т.д.

Похожая ситуация и с аэропортами. Из пяти воздушных ворот - только у «Борисполя» и «Киева» есть шансы «отбить» вложения в ближайшие 25-30 лет. Дело в том, что прибыльным аэропорт становится, если пассажиропоток превышает один млн. человек в год. Такими показателями может похвастаться только «Борисполь» и, возможно, в перспективе, «Киев».

«Сколько мы заработаем (на проведении Евро-2012 - Ред.) - не известно. Вложили мы во всю инфраструктуру около 35 млрд грн. Это не окупится за один чемпионат, но будет служить не одному поколению», - заявил в марте Янукович.

Евро-2012 будет самым дорогим в истории

По мнению Шеверева, Украина после проведения Чемпионата по футболу рискует попасть в долговую яму. «Для сравнения, футбольный чемпионат Евро-2008, который прошел в Австрии и Швейцарии, посетили около 1 миллиона футбольных фанатов, а страны получили около 500 миллионов евро, вложив в его проведение около 1 миллиарда. Португалия, потратив на подготовку чемпионата почти 5 миллиардов евро , получила от 1 миллиона болельщиков и туристов «чистыми» всего около 400 миллионов евро. Однако, Украина - не Швейцария и не Австрия, и рассчитывать на подобный доход не приходится», - заявляет эксперт.

Учитывая, что правительству только пришлось отложить размещение евробондов, а ситуация на мировых кредитных рынках остается напряженной, долговые проблемы Украины будут усиливаться. Это, в свою очередь, существенно осложнит задачу по выходу из кризиса и при определенных условиях может привести к дефолту.

Риск действительно существует: за время активной подготовки к чемпионату в 2010-2011 годах, суммарный госдолг Украины вырос на 49% и составил 36% ВВП на конец 2011 года. Дефицит текущего счета вырос с 3 млрд долларов в 2010 году до 9,2 млрд - в 2011-м, причем примерно 1-1,5 млрд долларов из величины этого изменения приходилось именно на рост объема импорта в связи с подготовкой к Евро- 2012. А в 2012-2013 годах госсектора предстоит выплатить по своим долгам около 20 млрд долларов.

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