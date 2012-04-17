Янукович: иностранным инвестициям в Украине национализация не грозит

{1-} Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации, заверяет Президент Украины Виктор Янукович.

"На территории Украины к иностранным инвесторам применяется национальный режим инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации", - заявил глава государства на украинско-иорданском бизнес-форуме в Аммане во вторник, передаёт Интерфакс – Украина.

При этом Янукович уточнил, что в случае прекращения инвестиционной деятельности иностранному инвестору гарантируется возращение его инвестиций в натуральной форме или в валюте инвестирования без уплаты пошлины.

Кроме того, он сообщил, что за последние 10 лет товарооборот между Украиной и Иорданией увеличился в 20 раз и в 2008 году составил более $1 млрд.

В то же время Янукович с сожалением отметил, что объем взаимных инвестиций "еле превысил $3 млн".

Говоря о перспективах взаимного сотрудничества, президент отметил, что Украина с большим интересом относится к намерениям иорданской стороны модернизировать собственное металлургическое производство.

Кроме того, он считает, что Украина может построить зерновой терминал в иорданском порту Акаба.

Ранее Главред писал, что бизнесмены сегодня оценивают инвестиционный климат Украины ниже, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко прокомментировала, что могут изменить украинские чиновники, чтобы вернуть доверие инвесторов и каким регионам это удается.



"Мы опросили руководителей 149 компаний, которые входят в Европейскую бизнес ассоциацию, по сравнению с концом 2011 года оценка настроений инвесторов снизилась - с 2,19 до 2,18 баллов (по пятибалльной шкале), - рассказывает Анна Деревянко о результатах исследования, проведенного ЕБА с 6 по 26 марта. - Опрос показывает, что 70% предпринимателей не заметили никаких положительных изменений в украинской экономике".



Большинство инвесторов считают, что негативное влияние на бизнес оказывают прежде всего: ужесточение фискальной политики, коррупция в органах власти и давление таможенных органов. Предприниматели признают, что без реального улучшения инвестиционного климата все крупные инвестиционные проекты будут заморожены.

Новости по теме:

Попов планирует привлечь инвестиций на 100 миллиардов

Вслед за китайскими инвесторами, Сумщиной заинтересовались американцы

Заробитчане дают Украине больше денег, чем иностранные инвесторы

Днепропетровская область заинтересовала европейских инвесторов

Бизнес разочарован инвестиционным климатом Украины, но надежда есть