Эксперт: задержание судна с украинским грузом – это политическая провокация

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Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец назвал политической провокацией раздувание скандала вокруг задержания в Средиземном море немецкого судна Atlantic Cruiser якобы с оружием на борту для Сирии, зафрахтованного украинской компанией.

Об этом эксперт заявил в комментарии «Новой газете».

«Как-то уж очень подозрительно выглядит тот факт, что противники Асада (президента Сирии Башара Асада – Ред.) были в курсе всех передвижений отдельно взятого судна, что они оперативно донесли эту информацию до немецких журналистов и министерств, что все это произошло на следующий день после голосования за резолюцию СБ ООН, которую поддержали все стороны. Исключить политическую составляющую конфликта не берусь», – сказал он.

Згурец добавил, что в последние годы система экспортного контроля украинских оружейных поставок ужесточилась.

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Политических скандалов с обвинениями в нелегальных поставках было немало, но де-юре подтверждения этим фактам не было: «Пожалуй, единственный случай, когда было доказано, что Украина торговала товарами военного назначения в нарушение международных договоров, датирован 2001 годом. Тогда в Китай украинской фирмой были поставлены крылатые ракеты Х-55СМ и Х-55. В том скандале, кстати, имелся и российский след. Но что происходит сейчас – пока сложно судить».

Згурец добавил, что между Украиной и Сирией и до начала военных действий не существовало прочных связей в сфере продажи оружия: «Если уж говорить о странах СНГ, то это традиционный для России рынок. Украина могла бы выйти на него, только потеснив россиян. Но таких попыток, насколько мне известно, даже не предпринималось».

Ранее «Главред» сообщал, что украинская компания Varamar опровергла информацию о задержании судна Atlantic Cruiser с оружием на борту. Как заявил исполнительный директор компании Александр Варваренко, судно перевозило проектный груз, предназначенный для проекта строительства объекта на территории Сирии. Груз безопасен и не имеет отношения к оружию и армии, не имеет военного назначения.

фото: fleetmon.com

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