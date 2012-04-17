Китай назвал работу Путина и Медведева провальной

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Китайские официальные источники выступили с резкой критикой результатов правления Дмитрия Медведева и Владимира Путина и выразили обеспокоенность перспективами третьего срока Путина на посту президента.

Жесткий взгляд на экономику России, которая накопила шесть ключевых дефектов, опубликовала в колонке редакционных комментариев газета «Женьминь жибао». В качестве «эксклюзива» эта статья размещена на сайте первоисточника – Китайского информационного интернет-центра, сообщает «Независимая газета».

Статья под заголовком «Что делать Путину в новой и сложной России?» начинается с утверждения, что «на этот раз Путин выиграл президентские выборы не так легко, как в предыдущий раз, коэффициент поддержки сократился почти на 10%». Это явление, на взгляд китайцев, связано с тем, что россияне в последние годы испытывают больше недовольства от состояния социально-экономического развития страны.

Эпоха Путина: почему они лгут?

Дальше авторы и опровергают недавние заявления Путина во время его отчета в Госдуме: пишут, что мировой финансовый кризис 2008 года «нанес России серьезный удар, выявил хрупкость и нестабильность экономического процветания и подъема России за предыдущие десять лет».

По мнению авторов статьи, для продвижения экономической модернизации России предстоит преодолеть целую серию серьезных вызовов. Причем ключевые перейдут Путину «в наследство» от Медведева, который за четыре года президентства не сумел снять ни один из них.

Китайские аналитики отмечают, что в условиях ужесточения глобальной конкуренции снижается конкурентоспособность России. Высококвалифицированные кадры «утекают» за рубеж, так что с человеческим капиталом в России будет очень нелегкая ситуация. Наконец, освоение сырья и топлива, по мнению авторов материала, уже достигло пика.

Но и помимо названных проблем существуют еще как минимум шесть, рассуждают в Пекине.

Во-первых, сырьевое искажение структуры экономики и падение доли несырьевого экспорта. Например, доля экспорта полезных ископаемых от общего объема экспорта России выросла с 42,5% в 1995 году до 72,2% в 2011 году. А доля экспорта машиностроительного оборудования сократилась с 10,2% до 4,6%.

Во-вторых, рост барьеров для инвестиций и экономической активности. Так, согласно рейтингу Всемирного банка, в 2011 году по индексу хозяйствования Россия опустилась с 112-го на 123-е место.

В-третьих, нарастает отставание в сфере технологий, науки и предпринимательства.

В-четвертых, доминирование монополий, фактическое отсутствие справедливой конкуренции. Как замечают китайские аналитики, если конкуренция и присутствует, то является недостаточной и неполноценной.

В-пятых, налицо неразвитость финансового сектора, низкая способность бизнеса к самоорганизации.

В-шестых, проблемой является «небольшое население» России и серьезный дефицит трудовых ресурсов.

В заключение статьи говорится, что у Путина, который в мае вернется в Кремль на шесть лет, не остается другого выбора, кроме ускорения реформ и изменения модели экономического развития страны.

Как ранее писал Главред, Путин заявил, что кризис был «колоссальным вызовом», гораздо масштабнее и опаснее кризиса 1998 года, но правительство сумело дать на него ответ и тем самым спасло от обрушения экономику и социальную сферу, защитило суверенитет страны и позволило и дальше продвигать идеи модернизации и развития.

Путин также много сравнивал: по его словам выходит, что по ключевым показателям Россия не только не отстает, но и во многих случаях превосходит страны Европы. Например, в результате кризиса многие из них были близки к потере своей государственности, банкротству, безработице и прочим ужасающим последствиям. А Россия – нет.

В целом, по оценке премьера, Россия преодолела кризис успешнее других стран, а сейчас и вовсе готова к тому, чтобы через пару лет войти в пятерку крупнейших экономик мира.

фото: pavlonews.info

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