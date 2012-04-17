C принятием нового УПК в Украине будет больше справедливости - Клюев

17 апреля 2012, 11:13

{1-} Принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины является значительным шагом к обеспечению справедливого судопроизводства, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

"Постепенно, шаг за шагом, государство должно обеспечить выполнение принципа "справедливость для всех", - цитирует его слова пресс-служба СНБО во вторник.

Новый УПК: домашний арест, но дорогой адвокат

По словам секретаря СНБО, значительное количество норм документа направлены на защиту прав гражданина. Речь идет о расширении прав и полномочий адвоката, ограничении сроков расследования и содержания подозреваемого под стражей, введении домашнего ареста и многих других нововведениях. Он также отметил, что перед введением в действие новый Кодекс направят на изучение международным экспертам,  передаёт Интерфакс – Украина.

Как депутаты мучались с новым УПК. Фоторепортаж

Еще одним шагом к справедливости А.Клюев назвал подписанные президентом Украины изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые добавляют существенное основание для пересмотра судебных дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Теперь могут быть пересмотрены решения судей, которые были осуждены за незаконное или необоснованное решение. По словам секретаря СНБУ, это даст дополнительную возможность гражданам рассчитывать на восстановление справедливости.

"К сожалению, за последние годы судейский корпус был во многом дискредитирован, а борьба с коррупций в судах наталкивалась на их корпоративную солидарность. Статистика говорит о том, что реально к ответственности за коррупционные деяния привлекались лишь единицы судей в год. Поэтому президент Украины настаивает на усилении борьбы с коррупцией, в том числе - в судебной системе", - отметил Клюев.

Как сообщалось, утром 13 апреля Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. За принятие кодекса проголосовал 271 народный депутат из 283, зарегистрированных в сессионном зале.

Новая редакция УПК вступит в силу через 6 месяцев после опубликования.

Президент Виктор Янукович  заявил, что принятый УПК будет снова направлен международным экспертам, которые оценят внесенные депутатами поправки в соответствии с современными демократическими стандартами. Только после этого глава государства определится относительно утверждения документа.

Оппозиционные депутаты намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность принятого кодекса.

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