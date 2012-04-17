Путин разместит радары ПРО под боком у Украины - российские СМИ

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Россия может разместить в приднестровском Тирасполе радиолокационную станцию «Воронеж» - как ответ на формирование системы противоракетной обороны в Европе и баз НАТО в Румынии.

Об этом со ссылкой на источник в околопрезидентских кругах РФ сообщает «Независимая газета».

«Источник в околопрезидентских кругах РФ сообщил «НГ», что Москва может разместить в Тирасполе РЛС «Воронеж» - в ответ на ПРО в Европе и в противовес базам НАТО в Румынии», - пишет издание.

Россия перевооружит своих солдат в Приднестровье

Как отмечается, во вторник, 17 апреля, специальный представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин проведет встречи с руководством региона в Тирасполе. «В Киеве, Бухаресте и Кишиневе не исключают, что цель этих встреч - восстановление пошатнувшегося контроля Москвы над Приднестровьем с целью сохранения там военного присутствия РФ», - пишет издание.

Назначение Рогозина на пост спецпредставителя по Приднестровью означает начало реализации политики Владимира Путина в СНГ. По мнению источника, согласно ей, Приднестровье вновь становится объектом особого внимания России. Учитывая близость региона к стране НАТО - Румынии, где уже размещены четыре базы США, а также активизацию процессов, связанных с интеграцией Молдовы в Румынию, «РФ намерена сохранить свое военное присутствие в Приднестровье, более того, предполагает установить там РЛС «Воронеж», - заметил источник издания.

Такую возможность считает реальной директор киевского Института исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. «В Румынии делаются заявления по поводу того, что Россия может разместить в Приднестровье «Искандеры», по типу Калининградской области. В Киеве об этом также говорят. Но я думаю, это нереально. А вот РЛС - вполне может быть. Учитывая, что в соседней Румынии уже четыре базы НАТО. В Москве понимают: Молдова - уходит, и ее объединение с Румынией может состояться», - считает эксперт.

Ранее «Главред» сообщал, что в Молдове неоднократно звучали голоса об объединении Молдовы с Румынией. Последней акцией стал марш, посвященный 94-й годовщине объединения двух стран (27 марта 1918 года).

фото: military.tomsk.ru

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