Токио заявил о покупке новых островов, Китай возражает

{1-}

Столица Японии Токио намерена купить острова в Восточно-Китайском море, на которые, по мнению японских властей, также претендует Китай.

В районе островов находятся залежи природного газа, которые намерен разрабатывать Китай. Официальный Токио же утверждает, что морская граница двух государств четко разграничивает эти территории, и богатые газом районы принадлежат Японии, сообщает ВВС со ссылкой на заявление мэра Токио Синтаро Исихара.

В Японии спорные острова называют Сенкаку, в Китае – Дяоюй. На данный момент власти Токио арендуют эти острова у частных владельцев, которыми являются японские граждане.

«Китай заявил, что острова Сентаку принадлежат им, – просто невероятно, – заявил мэр. – Поэтому Токио собирается купить острова».

Министр иностранных дел Японии заявил, что острова принадлежат этой стране, «как бы вы на них ни смотрели». «Это очевидный факт, с исторической точки зрения и согласно международному праву», – подчеркнул министр.

Как ранее писал Главред, правительство Японии на своем заседании 2 марта приняло решение не использовать термин «незаконная оккупация» в отношении четырех Курильских островов.

Правительство дало ответ на запрос депутата оппозиционной Либерально-демократической партии, в котором термин о незаконной оккупации, широко использовавшийся до сих пор, заменен на более мягкий по отношению к России – территории «заняты без юридических оснований».

В Японии объяснили смягчение формулировки, введенной в августе 2010 года, тем, что проблема должна быть решена в ходе переговоров с Россией, которая резко выступала против термина «незаконная оккупация».

Между тем, премьер-министр Владимир Путин заявил, что считает возможным найти решение территориальной проблемы с Японией на основе развития экономических отношений двух стран.

«Нам очень хочется территориальную проблему с Японией, закрыть окончательно, и хочется сделать это таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих стран и для народов наших стран», – заявил Путин.

фото: profi-forex.org

Новости по теме:

Япония решила не называть Курилы незаконно оккупированными

На Курилах китайцы. Япония недовольна

Япония никогда не простит Медведева за Курилы (ВИДЕО)



Япония не разрешает России инвестировать в острова