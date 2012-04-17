В Украине готовы бесплатно принимать гостей Евро-2012

{1-} Украинцы придумали альтернативу дорогим гостиницам для гостей Евро-2012. Они отреагировали на критику УЕФА, иностранных СМИ и футбольных фанатов относительно завышенных цен на гостиничные номера и приглашают болельщиков бесплатно останавливаться у них дома на время футбольного чемпионата.

Общественные организации из Донецка, Харькова, Львова и Киева поддержали идею депутата Харьковского облсовета Ивана Варченко и создали инициативу «Добро пожаловать! Welcome to Ukraine».

«О нашей стране сейчас рассказывают в Европе много негатива. Мы хотим показать, что не все так плохо. Украинцы очень гостеприимны», - говорит одна из администраторов инициативы, краевед из Харькова Виктория Склярова. Она также рассказала, что ее семья согласилась приютить на «Евро-2012» супружескую пару из Берлина, соседи - болельщиков из Бельгии, ее коллеги тоже разместили приглашение остановиться у них.

Инициативу уже оформили в социальной сети «Facebook». К этой группе в сети уже присоединилось две сотни пользователей из Украины и европейских стран. Первые размещают свои предложения бесплатного жилья, другие - ищут возможности посетить Украину и чемпионат за небольшие деньги, пишет Главком.

Кроме того, волонтеры готовы провести тренинги по бытовому английскому и научить украинцев достойно представить свою родину иностранцам. «Мы хотим, чтобы наши гости увидели то, что им не покажут в глянцевых буклетах», - рассказала Склярова. Инициаторы акции надеются, что и после чемпионата иностранцы захотят вернуться в Украину еще раз.

Ранее Главред писал, что Президент УЕФА Мишель Платини назвал нормальной ситуацию с ценами на гостиничные номера в Польше накануне проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу. В то же время от украинских цен на гостиницы он пришел в ярость

Так Платини прокомментировал цены на проживание в украинских и польских городах-организаторах Евро-2012.

Он высказал возмущение высокими ценами на номера в украинских гостиницах. «Могу сказать, что я пришел в ярость в Украине, потому что нет никакой связи с ценами, которые были предметом разговоров несколько лет назад, и нынешними ценами», - сказал Платини.

фото: primetour.ua

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