Министру аграрной политики грозит увольнение - эксперт

{1-} Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что уже в конце текущей недели первым кандидатом на вылет из Кабмина может оказаться министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Об этом эксперт заявил в комментарии «Главреду».

«Особых претензий к нему быть не должно, нынешний министр – хороший специалист в сельском хозяйстве. Может, он не так хорошо разбирается в зерновых, но зато прекрасно знает мясомолочную промышленность», - подчеркнул Небоженко.

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Но даже при достаточно лестной оценке политолог отмечает проблему, с которой Присяжнюк пока что не смог справиться, и которая может обернуться для него крупными неприятностями. Это международная регуляция торговли зерном.

«В прошлом году уже были сложности, когда Кабмин не смог урегулировать процесс вывоза зерна за границу. Вопросы к Присяжнюку возникают по поводу даже не урожая, а механизмов продажи урожая», - напомнил политолог.

фото: mair.in.ua

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