Янукович распорядился почтить память операции «Висла»

Президент Виктор Янукович поручил Кабинету министров и главам трех областей обеспечить проведение в апреле-мае мероприятий по случаю 65-й годовщины принудительного переселения этнических украинцев из юго-восточных в другие регионы Польши (операция «Висла»), сообщает пресс-служба главы государства.

Об этом говорится в поручении Президента премьеру Николаю Азарову, губернаторам Львовской, Волынской и Ровенской областей - Михаилу Костюку, Борису Климчуку и Василию Берташу.

В частности, Янукович поручил указанным лицам провести поминальные мероприятия возле памятников и памятных знаков украинцам, ставшим жертвами депортаций в XX веке, привести в порядок эти памятные знаки.

Украинцы, изгнанные в Украину

Кроме того, президент поручил министру иностранных дел Константину Грищенко, министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику и министру культуры Михаилу Кулиняку провести в мае тематическую международную конференцию, круглые столы, выставки фото- и архивных документов.

Также он поручил главе МИДу совместно с польской стороной в апреле-мае отработать вопрос предоставления президентами Украины и Польши помощи в проведении мероприятий по инициативе украинцев в Польше.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2007 году бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Польши Лех Качиньский совместно почтили память жертв операции «Висла», которая была проведена в 1947 году.

фото: rang.in.ua

Новости по теме:

Янукович и Коморовский готовят историческое примирение украинцев и поляков

Ющенко инициирует парламентские слушания по операции «Висла»

Почтили «Вислу»