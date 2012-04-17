Санэпидемслужба пугает корью фанов Евро-2012

{1-} Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины призывает желающих приехать в Украину на Евро-2012 иностранцев вакцинироваться против кори.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы Александр Кравчук.

Отвечая на вопрос, какая из инфекционных болезней в Украине может представлять наибольшую опасность для иностранцев, которые приедут на чемпионат, Кравчук сказал, что это корь.

По его словам, если речь идет о болельщиках из европейских стран, то для них эта инфекция представляет меньшую угрозу, поскольку штамм вируса является одинаковым во всей Европе.

В тоже время, по словам Кравчука, если в Украину приедут туристы, например, из Соединенных Штатов Америки, то для них корь может представлять серьезную опасность.

Он объяснил, что в США эта болезнь считается преодоленной и вакцинация против нее не проводится. В таком случае, если невакцинированный американец приедет в Украину, “подхватит инфекцию и повезет ее к себе на родину”, то это будет опасным не только для него, но и для других его соотечественников, сказал Кравчук.

Из-за этого, сообщил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы, СЭС официально обратилась с письмом в посольства зарубежных стран, в котором отмечает необходимость призвать всех желающих приехать в Украину на Евро-2012 вакцинироваться против кори. “Мы признаем, что у нас сейчас неблагоприятная ситуация с заболеванием корью”, – сказал Кравчук.

Ранее Главред сообщал, что с начала текущего года в Украине зарегистрирован 6891 случай заболевания корью.

За последние сутки зафиксировано 80 случаев подозрения заболевания корью, наибольшее их количество в западных регионах, а именно: во Львовской области – 27, Ивано-Франковской – 16, Закарпатской – 12, Волынской – 8, Тернопольской – 5.

фото: 3news.co.nz

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