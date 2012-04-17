Саламатину грозит увольнение за обман - эксперт

17 апреля 2012, 12:07

{1-} Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что министр обороны Дмитрий Саламатин за обман ЦИКа, связанный с получением украинского гражданства, может стать одним из кандидатов на вылет из Кабмина.

Об этом эксперт заявил в комментарии «Главреду».

Саламатин «как оказалось, обманул ЦИК относительно своего гражданства и стал депутатом Верховной Рады. Это очень опасный прецедент для человека, занявшего должность министра обороны, человека, который теперь отвечает за безопасность нашей страны», - считает Небоженко.

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«Если человек начинает свою биографию с последних 5-6 лет, то вполне логично задать ему вопрос: «А где ты был до этого?» Разговор о том, что кто-то где-то работал главным инженером или главным бухгалтером, или бизнесменом в какой-то анонимной компании «Рога и копыта», которой уже не существует, вызывает еще больше подозрений», - продолжает эксперт.

«Он предпринимал попытки занять видную должность в Казахстане, затем последовало возвращение в Россию, а потом вдруг чуть ли не по приказу - получение украинского гражданства, вот это все плохо. Так не принято даже в африканских странах. В связи со всем этим возникают вопросы, не отбывал ли он тюремное заключение, не было ли у него конфликтов в России или в Казахстане. Вполне может быть, что он талантливый менеджер и «безнадежно» честный человек, и стульями по голове он бьет только депутатов, а с рядовыми гражданами предельно корректен. Но пока доказательств этому нет», - подчеркнул Небоженко.

Политолог считает, что рано или поздно скандал по этому поводу разразится. «Да и самому Президенту должно быть невыгодно представлять такого министра обороны, который водил за нос ЦИК. И при этом он не какой-то там авантюрист, который взял кредит и уехал, - он получил в свое распоряжение сотни тысяч военнослужащих и влияет на политику в стране. Как можно быть уверенным в нем?», - говорит Небоженко.

Ранее «Главред» сообщал, что глава фракции ПР в Раде Александр Ефремов заявил о том, что если Саламатин понимает, что скандал вокруг него пятном ложится на репутацию партии, то министр должен уйти в отставку.

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